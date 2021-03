Studenten PXL en UHasselt wint Cyber Security Challenge

“De Cyber Security Challenge is gebaseerd op de principes van een Capture The Flag (CTF). Het vlaggenspel dat we met de Scouts en Chiro spelen, zeg maar”, zegt Tristan Fransen, het opleidingshoofd Information Technology van de Hogeschool PXL. “Deze computerbeveiligingswedstrijd is een op uitdagingen gebaseerd spel dat wordt gespeeld door teams van maximaal 4 studenten van Belgische hogescholen en universiteiten. Binnen een beperkt tijdsbestek moeten de teams uitdagingen oplossen die een breed scala aan beveiligingsproblemen bestrijken. Ik denk maar aan cryptografie, reverse engineering, netwerkbeveiliging, beveiliging van web- of mobiele applicaties, draadloze en forensische analyse. De complexiteit van uitdagingen varieert van triviaal tot zeer moeilijk. Deze challenges zijn vaak gebaseerd op echte aanvallen die voorkomen bij echte bedrijven. In 2015 is de eerste editie van deze hackathon-wedstrijd gelanceerd om de interesse te verhogen bij studenten. Met succes overigens. Want de populariteit van de Cyber Security Challenge neemt elk jaar toe. Op 9 en 10 maart vond de kwalificatie plaats. Er namen maar liefst 225 teams deel van over heel België. Vanuit Hogeschool PXL namen 14 teams deel, waarvan een gemengd team met Universiteit Hasselt. De 60 beste teams gingen door naar de finales op 26 en 27 maart. En kijk, daar winnen wij vandaag!”Artificiële IntelligentieDe 21-jarige Robbe Van Roey uit Houthalen maakt deel uit van het gemengde team met de UH. “Mijn passie bestaat uit cybersecurity en dat is meteen de reden waarom ik zo goed als al mijn vrije tijd spendeer aan het beoefenen van mijn ‘security skills’”, zegt Robbe Van Roey. “Ik heb ook mijn eigen YouTube-kanaal waar ik als PinkDraconian probeer om wekelijks Engelstalige video’s op te laden die te maken hebben met security. Als vanzelfsprekend studeer ik Toegepaste Informatica aan Hogeschool PXL en dit binnen de specialisatie AI & Robotics. En dat laatste is minder vanzelfsprekend. Ik heb al vaak de opmerking gekregen dat dat een beetje een ongewone combinatie is. Meestal kiezen mensen met een interesse voor cybersecurity voor de afstudeerrichting ‘systemen en netwerkbeheer’ omdat dat meer bij elkaar aansluit, maar ik wil mezelf altijd uitdagen en ik denk dat de AI-insteek zeer interessant kan zijn. Ik heb het gevoel dat ik mezelf met artificiële intelligentie meer kan onderscheiden van anderen. We zullen zien!”Losse stenen“Natuurlijk heb ik het nieuws omtrent Operatie Sky op de voet gevolgd. België dat aan de wereld laat zien dat niet enkel de grote wereldkrachten zoals Rusland en de USA sterk zijn in cybersecurity. Een cryptofoon kraken is zeker niet voor de hand liggend. Elke dag worden duizenden bedrijven gehackt en er gaat enorm veel geld naar cybersecurity, maar in dit geval werd het product in de markt gezet als onkraakbaar. Onterecht zo is gebleken. Binnen de cybersecurity bestaat zoiets als volledig veilig niet. Je kan ook onmogelijk bewijzen of iets veilig of onhackbaar is. Je moet het een beetje voorstellen als een kasteel. Dat kasteel beveilig je, door er een muur rond te bouwen. Die muur moet jij verdedigen. Maar jij moet die hele muur, elke plek ervan verdedigen terwijl iemand die je kasteel wilt aanvallen enkel 1 losse steen moet zoeken om binnen te geraken. Dit is ook de reden waarom bedrijven elke dag nog gehackt worden. Ja, ze huren mensen in om hun systemen te testen en ja, ze hebben mensen die kijken of alles in orde is. Maar het is gewoon heel moeilijk om die hele muur 24/7 te beschermen. Wanneer een aanvaller, een hacker op het juiste moment op de juiste plaats is, of meer doordacht, net die losse steen vindt, dan heb je het zitten.”Penetration Tester""En daar ligt ook mijn toekomst. Ik ben actief op zoek naar kansen als ‘penetration tester’. Ik heb al enkele geïnteresseerde bedrijven die contact opnamen. Verder ga ik ook verder in de YouTube-wereld. Ook daar heb ik al voor enkele bedrijven videos gemaakt en lessen gegeven. Trouwens, ik heb gemerkt dat het uitleggen van deze concepten me enorm bevalt. Wie weet word ik dan wel professor in Cybersecurity. Wie weet? Maar laat ons nu maar eerst ‘coronaproof’ van onze winst van de Cyber Security Challenge genieten.”(Op de foto de 21-jarige Robbe Van Roey uit Houthalen)