Pelt/Hoeselt

Vorig weekend is voor de vijfde keer een Range Rover gestolen in enkele weken. Dit was in Hoeselt, opnieuw door middel van de ‘keyless theft’-methode. Opvallende camerabeelden tonen hoe dieven het signaal van de autosleutel opvangen, met een paneel aan de gevel, en gewoon wegrijden.