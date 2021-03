Cardi B toont indrukwekkende tattoo op haar rug

De Amerikaanse rapster Cardi B heeft haar imposante tatoeage via Instagram aan haar bijna 90 miljoen volgers getoond. Elk detail van de inkttekening was duidelijk zichtbaar omdat de 28-jarige ster – op een zwarte string na – geen kleren droeg.

De kleurrijke tattoo beslaat een groot deel van Cardi’s linkerschouderblad en loopt over haar middel door tot aan haar taille. Daar stopt de collage van verschillende tekeningen niet: ze gaat verder op de rechterkant van haar derrière om te eindigen op haar dij.

In de tatoeage zijn zowel felgekleurde bloemen als vlinders en een kolibrie verwerkt en springen paarse, oranje, blauwe, rode, gele en groene tinten in het oog.

De tatoeage van de WAP-zangeres is niet nieuw. In mei vorig jaar liet ze in een video weten dat het project bij de tatoeëerder erop zat.

De artiest van dienst is Jamie Schene van Union3 Tattoo in Californië. Hij werkte de tekening af in veel verschillende sessies en was samengeteld zo’n zestig uur in de weer met zijn naald om tot dit eindresultaat op Cardi’s lichaam te komen.