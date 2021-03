Levensloop Maaseik wordt Maas en Kempen

De Borg in Neeroeteren blijft het centraal ankerpunt voor Levensloop in Maaseik maar de naam verandert in Levensloop Maas en Kempen. Daarmee krijgt de 5-jarige feesteditie een extra dimensie en niet alleen vanwege corona. Op 26 en 27 juni vindt dit jaar een bijzondere editie plaats.

Dat Levensloop Maaseik van naam verandert, hoeft de trouwe deelnemer en aanhang niet te verbazen. Na de start in Maaseik, sloot ieder jaar een andere omliggende gemeente aan. Het begon met Kinrooi, waarna Dilsen-Stokkem, Bree en nu ook Maasmechelen volgden. Dat maakt dat de naam Levensloop Maaseik de lading niet meer dekt. Het was dus uitkijken naar een nieuwe naam. Dat wordt dus Levensloop Maas en Kempen.Het wordt ook uitkijken naar de bijzondere editie op zaterdag 26 en op zondag 27 juni 2021. Vanwege corona heeft de organisatie een veilige editie uitgetekend waarbij niet langer rondjes worden gelopen of gewandeld op De Borg. In plaats hiervan kunnen sympathisanten en hun teams een wandeltocht aanvatten vanuit de verschillende deelnemende gemeenten richting De Borg in Neeroeteren.De komende periode werkt de organisatie een en ander coronaveilig uit. Iedereen kan dit volgen op de website levensloop.be of de facebookpagina van Levensloop Maas en Kempen.