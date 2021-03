Gemeentelijke dienstverlening wijzigt door verplicht telewerk

Het afsprakensysteem wordt aangepast zodat burgers ten vroegste over twee dagen een afspraak kunnen boeken. Daardoor krijgen de diensten de tijd om zich maximaal voor te bereiden en het juiste aantal medewerkers te voorzien.Zo nodig nemen ze contact op met wie al een afspraak had volgende week.Er zijn heel wat attesten van de dienst Burgerzaken die je online kunt opvragen en ontvangen, waardoor je niet meer naar het gemeentehuis moet komen. Is het toch nodig, bel dan eerst met de dienst.Alle afspraken zullen plaatsvinden in het gemeentehuis, ook die van de maatschappelijke assistenten en andere diensten die elders gehuisvest zijn.Het centrale nummer is 013/66 17 15. Alle medewerkers blijven telefonisch bereikbaar.