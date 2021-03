WHO verdenkt dit beestje als tussensoort bij transmissie coronavirus van vleermuis op mens

In hun maandag gepubliceerd rapport omtrent de oorsprong van het virus lijsten de deskundigen op pagina 96 dieren op die mogelijk de rol van tussensoort hebben gespeeld. Voorbeelden zijn de gewone kat, het konijn of nerts. Maar ook meer zeldzame diersoorten komen in aanmerking, zoals het schubdier en de wasbeerhond - een hondachtige is die lijkt op de gewone wasbeer.

Het rapport vermeldt ook de civetkat en de zonnedas. In de eerste jaren van de jaren 2000 bleken die in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong drager te zijn van SARS. De zonnedas lijkt sterk op een kruising tussen de das en de fret. Volgens een studie die in de jaren negentig in een gemeente in het zuidoosten van China is verricht, neigen zonnedassen zich te installeren bij boerderijen, op stapels stenen of hout waar ze uitrusten. Op zoek naar voedsel schuimen ze rijst-, katoen- of sojavelden af. De boeren kunnen met hun aanwezigheid leven want de zonnedassen verjagen parasieten en vallen geen hoenders of vee aan.