Adjunct-Algemeen Directeur van stad Tongeren met pensioen

Michel Geerinckx startte zijn loopbaan bij de stad Tongeren in 1992 als opsteller. Vijf jaar later ging hij aan de slag als personeelsdirecteur. In 2007 volgde een bevordering tot OCMW-secretaris. Onder zijn vleugels evolueerde het OCMW tot het sociaal huis De Semper, inclusief het dienstencentrum De Piepel en het Huis van het Kind. Ook het woonzorgcentrum De Motten, waar hij secretaris was, kende een ware metamorfose. In 2018 werd Michel Geerinckx adjunct-algemeen directeur van de stad Tongeren. “We danken Michel voor de jarenlange fijne samenwerking. Nu is het tijd om te genieten en ontspannen”, klinkt het.