Samana Grote Spouwen verrast leden met paasgeschenkje

Tijdens een jaar van gedwongen thuis zitten, geen maandelijkse bijeenkomsten, geen uitstapjes en geen viering van het 40-jarig bestaan van Ziekenzorg/Samana werden de leden van Samana Grote Spouwen regelmatig verrast met een bezoekje aan de deur, een kleine attentie of een telefoontje. Dit keer zorgde de Paashaas voor een groot lichtgevend paasei. Niet om op te eten, maar om het binnen extra gezellig te maken. De bestuursleden brachten dit uiteraard coronaproof rond. Tegelijkertijd kregen de leden van de actie 'Samen loopt het' , een initiatief van de stad Bilzen, een leuke attentie: een bloempotje en zaadjes van vergeet-me-nietjes. "Het is voor iedereen een moeilijk jaar geweest en we hopen met zijn allen op een vreugdevol weerzien in het najaar", klinkt het bij Samana Grote Spouwen.