Verrassingspakketje voor derde verjaardag van Fietsbieb

Ondertussen zijn er ook nog 11 andere uitleenpunten actief in onze provincie. Naar aanleiding van deze verjaardag ontving elke bezoeker een verrassingspakket met een reparatiesetje om zelf je fietsband te plakken aangevuld met lekkere paaseitjes. Iedereen kan in de Fietsbieb terecht voor het ontlenen van een kwaliteitsvolle tweedehands kinderfiets. De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets in een andere kleur, maat of model. Met de huidige coronamaatregelen is het wel noodzakelijk om eerst een afspraak te maken vooraleer de laatste zaterdag van de maand een bezoekje te brengen aan de Fietsbieb. Meer info: www.fietsbieblimburg.be of www.facebook.com/fietsbiebdiepenbeek