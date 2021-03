Schoonbeek zet paaspauze sportief in

Onder de noemer ‘Gas Geven’ organiseert de Bilzerse Sportdienst elke maand een event in een van haar deelgemeenten. Afgelopen weekend was het de beurt aan Schoonbeek, waar heel wat sportievelingen de paaspauze op een gezonde manier hebben ingezet.

Zo’n 914 deelnemers zakten af naar de start aan de lokale sporthal in Schoonbeek. Onder hen 194 fietsers die hun stalen ros van stal hadden gehaald voor een tocht van 50 of 95 kilometer. Daarnaast zetten ook 459 lopers hun beste beentje voor tijdens een tocht van 7 of 13 kilometer en trokken 261 wandelaars eropuit om alle hoekjes van Schoonbeek te verkennen. Om alles coronaveilig te laten verlopen, konden deelnemers hun vertrek vrij kiezen, verspreid over het ganse weekend. Na registratie online ontvingen ze een QR-code die ze aan de start konden scannen.

De volgende editie van Gas Geven trekt van 23 t.e.m. 25 april naar Hees, waar er vanaf de plaatselijke kerktoren opnieuw gewandeld, gelopen en gefietst kan worden.

Foto's: stad Bilzen