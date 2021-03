Danser Niels Claes wint voor de tweede keer Gouden Kruis in Litouwen

De uitreiking vond afgelopen zaterdag 28 maart plaats in het Litouwse Nationale Opera en Ballet Theater in Vilnius en werd uitgereikt door het Ministerie van Cultuur van Litouwen. De uitreiking werd coronaproof, zonder publiek, uitgezonden op de nationale televisie, en was tevens te volgen via netwerkkanalen als Facebook, zodat ook de familie in het thuisland België de uitreiking kon volgen.Niels werd genomineerd en gelauwerd voor beste mannelijke danser in 2020. Hij won deze prestigieuze prijs voor Beste Danser voor zijn dans in de voorstellingen in Šeiko dance company, in de choreografieën 'I' (ik) van de Poolse choreograaf Maciej Kuzminski en 'Wandering dunes' van de Griekse choreograaf Daphnis Kokkinos, die ook repetitor was van Pina Bausch.Niels Claes is afkomstig uit Hasselt en verblijft al 6 jaar in Litouwen, waar hij werkt als professioneel danser. Daarvoor heeft hij al in diverse landen als professioneel danser gewerkt. (Foto: Tomas Kauneckas)