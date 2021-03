Vader en dochter winnen Bilzerse poëziewedstrijd

Eind maart vond het digitale slotfeest van de poëziewedstrijd ‘Warm Bilzen – edel en schoon’ plaats. Anton van der Beek en zijn dochter Simcha kwamen als winnaars uit de bus. De jury was vol lof over hun inzending omwille van de poëtische kracht en de literaire allure. Ook de clip, waarin de stemmen van vader en dochter samenvloeien en versterkt worden door de Minecraft-animatie en muziek, viel in de smaak.

De poëziewedstrijd was een initiatief van bibliotheek De Kimpel naar aanleiding van de Poëzieweek. Doel was om Bilzenaren te stimuleren om de hartelijkheid en verbondenheid van hun gemeenschap te tonen. Anton van der Beek en zijn dochter Simcha kwamen als winnaars uit de bus. De jury was vol lof over hun inzending ‘Deze gemeenschap was edel en schoon’ omwille van de poëtische kracht en de literaire allure. Ook de opbouw, waarbij de eerste twee strofes ingenieus versmelten in de derde, viel in de smaak. Net zoals de clip, waarin de stemmen van vader en dochter samenvloeien en versterkt worden door de Minecraft-animatie en muziek.

“En dan te bedenken dat wij nooit met poëzie bezig zijn, hoogstens af en toe een frustratiegedicht om iets van me af te schrijven”, zegt Anton (foto midden). “We bedachten een originele insteek die snel uitgroeide tot een echt gezinsproject. Aan de tekst hebben we twee weken intensief geschaafd. Het oorspronkelijke idee om een clip op te nemen aan het stadhuis bleek uiteindelijk te statisch. In de plaats werkte Simcha samen met haar broertjes Iren en Justys het Minecraft-filmpje uit.”

Eerbetoon aan collega

Ter ere van hun geliefde collega Mathieu Wijnen die in 2018 overleed, besloten de medewerkers van de Bilzerse bib de poëzieprijs naar hem te vernoemen. Vader en dochter van der Beek beschouwen het als een eer om zijn prijs in ontvangst te nemen. “We zijn blij dat we hem persoonlijk hebben gekend als baliemedewerker in de bibliotheek en de kunstacademie. Enkele jaren geleden bezorgde hij ons nog heel mooi krantenmateriaal.”

Het winnende gedicht van Anton en Simcha werd bekroond met een persoonlijke begeleidingssessie door gevestigd dichter Sylvie Marie (l.), boekenbonnen en een poëziepakket. Het is te bekijken en beluisteren op de website van bibliotheek De Kimpel. De tweede plaats ging naar Marlies Brepoels met ‘Verbinding’.