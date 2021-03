Onderzoek naar drugsfeiten op seksfeestje met Europarlementslid geseponeerd

Het onderzoek naar het feestje in Brussel waarop het Hongaarse Europees Parlementslid József Szàjer werd betrapt, is afgesloten zonder gevolg. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het onderzoek focuste op de drugmisdrijven die naar aanleiding van het feestje gepleegd zouden zijn. Voor de inbreuken op de coronamaatregelen had Szàjer een boete gekregen en ook betaald.