Man probeert verzekering op te lichten maar wordt verraden door dashcam

Op een parking van een supermarkt in de Verenigde Staten heeft een man getracht de verzekering op te lichten. Hij liep voor een voertuig in en deed alsof hij werd aangereden. In de hoop een schadevergoeding te krijgen van de verzekering van de bestuurder. De wagen was echter uitgerust met een dashcam waardoor de aanklacht bij de verzekeraar al snel in de prullenmand belandde.