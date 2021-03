Geocache in Don Boscocollege Hechtel

Voor wie op zoek is naar een leuke activiteit in deze coronatijden, komt het Don Boscocollege van Hechtel met een origineel initiatief. Leerlingen en leerkrachten sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een heuse geocache op de schoolterreinen. Zo kunnen kandidaat-leerlingen op een speelse manier kennismaken met de school nu de opendeurdag niet kan doorgaan.

Door de coronamaatregelen is een traditionele opendeurdag op de school niet mogelijk. Maar aan de hand van een geocache op de schoolterreinen kunnen kandidaat-leerlingen en hun ouders toch op een speelse manier al eens kennismaken met de gebouwen, de speelplaats en vele sporttereinen van het Don Boscocollege van Hechtel.

Een van de leerkrachten beeld heeft het schooldomein herkenbaar in kaart gebracht. Op elk van deze plaatsen is een QR-code verstopt die ingescand kan worden op de eigen smartphone. Zo komt je terecht op de vernieuwde website van het Don Boscocollege, waar Giovanni en Margaritha de nieuwsgierigen een inkijk geven in het schoolleven en een aantal leuke weetjes delen over deze eerste Don Boscoschool in Vlaanderen. De zes hoofdmonitoren van de school, leerlingen van het zesde jaar, hebben dit alles mooi in beeld gebracht.

Lancering

Wil je graag mee op zoek gaan naar de schat van Giovanni en Margaritha? Hou dan zeker de website en de sociale media van het Don Boscocollege in het oog. Daar kan je een gratis exemplaar aanvragen. Ook in het gemeentehuis van Hechtel-Eksel ligt een kaartje van de school klaar dat je op weg helpt. Op vrijdag 2 april wordt de zoektocht gelanceerd. Ook wie een geleid bezoek wil op de school, kan terecht op de website. Er worden momenten aangeboden waarop, per gezinsbubbel van maximum 3 personen, leerkrachten van de school even een inkijk geven in de school.

Deze coronaperiode zorgt ervoor dat een aantal traditionele recepten opnieuw moeten bekeken worden. Samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten behoort tot het DNA van het Don Boscocollege, waardoor in een recordtempo deze geocache uitgedacht, uitgewerkt en gelanceerd kon worden.