Gambia beloont Tom Saintfiet met contractverlenging tot 2026 na kwalificatie voor Africa Cup

Dat Saintfiet het kleine Gambia naar de Africa Cup leidde was niets minder dan een heuse stunt, want het landje staat pas 157ste op de FIFA-ranking en was nooit eerder actief op een groot toernooi. Ook voor Saintfiet is het een primeur. Hij was al bondscoach van Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Malawi en Togo, maar raakte nog nooit tot op de Afrika Cup.

Sinds de zomer van 2018 krijgt de man uit Mol het vertrouwen - nooit eerder was hij zo lang ergens aan de slag - en dat werpt nu dus zijn vruchten af. “De president belde al om ons te feliciteren. Dit is de mooiste dag in mijn loopbaan als trainer”, vertelde Saintfiet vorige week nog aan onze redactie.

Volgens de website van de Gambiaanse voetbalbond wil Saintfiet het land nu proberen te plaatsen voor het WK 2026.