Goed nieuws over het 400 meter lange vrachtschip, dat sinds een kleine week het Suezkanaal blokkeert. Een zware sleepboot kon de “kont” van de Ever Given vanochtend losmaken. Wat niet wil zeggen dat iedereen weer kan doorvaren. “Deze situatie kan nog meer dan een week aanslepen”, zegt maritiem expert Stefan Verberckmoes. Naast een plan A liggen er ook een plan B en C klaar.