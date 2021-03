Philippe Gilbert past voor de Ronde en wil mentaal en fysiek fit zijn voor Ardennenklassiekers

“Het goede nieuws is dat ik niet het einde van mijn carrière aankondig”, zei hij maandagmorgen in een gesprek met de Franstalige krant Le Soir. “Ik houd een stop omdat het al enkele weken niet meer loopt als gewenst. Ik mis vooral mentale frisheid, meer dan fysieke frisheid. Na de Tour heb ik non-stop gewerkt opdat die breuk aan de knieschijf voltooid verleden tijd zou zijn. Ik ben geen robot, maar een mens. Op de januaristage met de ploeg was ik fysiek twintig tot dertig procent minder dan de ploegmaten.”

“Ik heb druk op mezelf gezet in functie van Milaan-Sanremo. In de Omloop Het Nieuwsblad werd ik vijfde. Ik had hoop, maar als je dit nu analyseert, was dat een stek die ik op basis van mijn métier haalde. Daarna heb ik nergens nog een stempel kunnen drukken in de finale. Mijn conditie stagneert. Mijn lichaam zegt stop, ik raak niet in de hoogste versnelling. Dus zit er niets anders op dan even af te haken”, aldus de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

De fiets gaat vier à vijf dagen aan de kant en dan herbegint hij de voorbereiding op de Ardennenklassiekers. Maar nu moet ik even tot rust komen, thuis, bij mijn gezin. Ik maak me sterk dat ik zowel fysiek als mentaal honderd procent terugkeer voor de Ardennen-koersen, maar nu heb ik nood aan een break. Ik heb zelfs geen nood aan telefoons met de ploeg. Ik heb zelfs de moed niet om over mijn programma na te denken.”