De vrouw bleek niet in staat te blazen. — © Marc Herremans

Een vrouw (43) uit Diest heeft zondag rond 3 uur vier geparkeerde voertuigen aangereden in de Overstraat. De vrouw kreeg een ademtest, maar bleek niet in staat om te blazen. Daarop is een bloedstaal afgenomen. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen en ze kreeg een coronaboete omdat ze de avondklok negeerde. tb