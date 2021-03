Roger Federer gaat toerisme in Zwitserland promoten

“Hij heeft Zwitserland jarenlang op een positieve manier gepromoot met zijn sportprestaties en zijn vriendelijke, nuchtere manier van doen”, stelt de organisatie maandag.

“Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik Zwitserland vertegenwoordig wanneer ik op het tenniscourt sta. Waar je mijn naam ook ziet, staat er een Zwitserse vlag naast. De eerste 22 jaar dat ik op tournee was, heb ik dat met veel trots gedaan, en dat zal altijd zo blijven. Om nu met ZT de krachten te bundelen is voor mij een logische stap”, vult Federer aan.

De twintigvoudige grandslamkampioen zal onder meer in promotieclipjes zijn favoriete plaatsen in Zwitserland voorstellen. De vergoeding voor zijn optredens voor ZT is bestemd voor de stichting van Federer die minderbedeelde kinderen helpt.