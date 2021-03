“Als we ook relevante info van de Belgen zelf zouden krijgen, kunnen we het virus nog nauwgezetter volgen”, zegt professor Niel Hens (UHasselt)

Hasselt/Diepenbeek

De universiteiten van Hasselt en Antwerpen hebben met Infectieradar een nieuw platform gelanceerd om de verspreiding van infectieziekten en virussen gedetailleerd in kaart te kunnen brengen. Bedoeling is dat burgers één keer per week eventuele symptomen melden.