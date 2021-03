Kat lijkt vast te zitten op lichtmast van brug, maar neemt vervolgens reddingsploeg in de maling

Deze kat heeft een wel heel gevaarlijk plekje uitgekozen om even uit te rusten. Het dier besloot neer te liggen op een lichtmast van een hoge brug in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. Een reddingsploeg kwam ter plaatse om het dier in veiligheid te brengen, maar daar besliste de kat toch anders over. Op het allerlaatste moment liep de kat doodleuk weg en trok het schijnbaar eenvoudig naar veiligere oorden.(kmlo)

De drastische ingreep van de reddingsploeg was niettemin een succes, aldus een crewlid. “Het was een opportuniteit om een praktische redding uit te voeren die we op een dag misschien moeten doen bij een mens”, klonk het achteraf.

