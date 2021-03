WHO-rapport: “Overdracht van coronavirus via ander dier op mens zeer waarschijnlijk”

Het is “waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk” dat het een coronavirus van een vleermuis, via een ander dier, werd overgedragen op de mens. — © REUTERS

Het gezamenlijk onderzoek van WHO-experts en hun Chinese collega’s acht het “waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk” dat het een coronavirus van een vleermuis, via een ander dier, werd overgedragen op de mens. De mogelijkheid dat het virus ontsnapt is uit een laboratorium wordt dan weer “bijzonder onwaarschijnlijk” genoemd. Dat blijkt uit de finale versie van het expertenrapport, dat AFP kon inkijken.

Daarmee liggen de slotconclusies van het rapport in lijn met wat de experts begin februari al aankondigden tijdens een persconferentie na afloop van hun vier weken durende missie in China. Toen werd het scenario waarin een dier als “tussensoort” fungeerde om het virus op de mens over te dragen al als “meest waarschijnlijke” naar voren geschoven.

“Rekening houdend met de literatuur over de rol van landbouwdieren als gastheer voor opkomende ziektes is het nodig ander onderzoek te voeren”, klinkt het in de conclusies. “Die extra onderzoeken moeten een grotere geografische focus hebben.”

De experts vinden dat ze niet voldoende vrij in Wuhan hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen. Na die persconferentie was al te horen dat de Chinese autoriteiten te zeer hun stempel drukten op de bevindingen. Peking hoopt dat het onderzoek zal aantonen dat het virus niet in China ontstaan is.