Dieter Kersten stoomt zich klaar voor eerste marathon (en Tokio?)

Krijgen we onverwacht en onverhoopt toch nog een extra Limburgse atleet op de Olympische Spelen? Het zou zo maar kunnen, want langeafstandsloper Dieter Kersten is in goede doen, en kan zich tijdens de marathon van Hamburg, over 2 weken is dat, nog plaatsen voor de Spelen in Tokio. Dat zou als een donderslag bij heldere hemel zijn, want Kersten maakt zijn debuut in Hamburg als marathonloper. Deze maand liep hij zelfs pas zijn allereerste halve marathon in competitieverband. Maar daar werd duidelijk dat hij mag dromen.