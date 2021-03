Sarah Obama, de derde vrouw van de Amerikaanse oud-president Barack Obama’s grootvader, is maandagochtend op 99-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in de Keniaanse stad Kisumu. Dat meldt haar dochter Marsat Onyango. Barack Obama beschouwde Sarah, bijgenaamd Mama Sarah, als zijn grootmoeder, hoewel er geen biologische band was tussen de twee.