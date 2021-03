Dimitri Vegas & Like Mike zetten Sportpaleis op stelten in december

De shows in het Sportpaleis zijn volgens Vegas de kick-off van een sprankelend feestjaar aangezien hij en Mike in 2022 al vijftien jaar samen op de planken staan. ““We hebben ongelooflijk veel goesting om opnieuw op te treden. We willen onze fans weer voor onze neus zien staan en we hebben zin in een stevig feestje”, aldus Dimitri Vegas. Podium, decoratie, show en alle special effects zijn in handen van het creatieve festivalteam van Tomorrowland.

De Belgische broers werden al twee keer verkozen tot beste dj’s ter wereld. In 2015 en in 2019 belandden ze op de eerste plaats in de DJ MAG top 100. En de laatste zeven jaar stonden ze steeds in de top 2 van de lijst.

Tickets voor beide shows zijn beschikbaar vanaf vrijdag 2 april om 10 uur, en koop je online via livenation.be.