Fuentes geeft toe dat hij olympisch kampioen Cacho doping gaf: “Als ik alles zou vertellen, zouden medailles sneuvelen”

Voormalig sportarts Eufemiano Fuentes was in 2006 de spil in de beruchte dopingzaak Operacion Puerto, waarbij vooral wielrenners betrokken waren. Vijftien jaar na de feiten geeft hij in een interview met de Spaanse tv-zender Sexta toe voormalig olympisch kampioen op de 1.500 meter Fermin Cacho verboden producten te hebben gegeven, maar verder houdt hij zich op de vlakte.

Fuentes legt uit hoe hij Cacho, die in 1992 in Barcelona naar olympisch goud snelde, allerlei dopingproducten toediende. “Ik gaf alles wat er op dat moment was, onder meer prducten om plasmavolume te verhogen en melkzuur te verlagen, om testosteronaanmaak te bevorderen. Maar ik wil tegelijk nuanceren dat je van een ezel geen koerspaard maakt. Het is niet omdat ik hem heb geholpen of een behandeling heb voorgeschreven dat hij daarom heeft gewonnen. Cacho was een uitzonderlijk atleet.”

Fuentes voegt eraan toe dat, als hij alles zou vertellen wat hij weet over de Spelen van Barcelona, “er medailles zouden sneuvelen”. “Maar daarom wil ik er niets over zeggen. Ik denk het (dat er dopinggebruik was op de Spelen, red), maar ik kan het niet bewijzen”, klinkt het. “Ik zou moeten zeggen dat er medailles zijn gekomen door dopinggebruik, maar 28 jaar na de feiten is het bijna onmogelijk om dat te bewijzen, en er kan een klacht van komen. Als je iets zegt wat je niet kan bewijzen, dan riskeer je voor de rechter te komen en dat wil ik niet.”

Fuentes werkte ook samen met verschillende voetbalclubs. De krant El Pais kon de hand leggen op een document waaruit zou blijken dat de arts een verboden rekening had bij Real Sociedad. “Ik zie het document en geef toe dat het mijn brief is. Ik was niet de clubdokter maar je kan wel denken dat ik op de een of andere manier heb geholpen”, reageert hij ontwijkend.

De 66-jarige Spanjaard legt verder uit dat hij enkele keren contact had met FC Barcelona, maar zonder gevolg. Over zijn band met Real Madrid blijft hij in het interview vager. “Ik ga niet antwoorden op die vraag (over een samenwerking, red). Maar dat wil niet zeggen dat het zo was. Ik heb daarover moeten getuigen op een proces en toen heb ik ‘neen’ gezegd, dus zeg ik nu ‘neen’“.