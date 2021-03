Amper drie op de tien bussen rijden in Limburg: “Raadpleeg de app”

In Limburg rijden drie op de tien bussen van De Lijn. “Vanmorgen vroeg was dat amper één op de tien, maar zowel op stads- als streeklijnen is de situatie verbeterd”, zegt woordvoerder Karin Van de Sype van De Lijn. “Vervelend is wel dat de realtime informatie die op de informatieborden bij stations en haltes wordt weergegeven niet klopt op dit ogenblik. Wie gebruik wil maken van de bus, raadpleegt beter de app van De Lijn. Die wordt wel accuraat aangepast.”