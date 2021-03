Bizar: Zwitserland-Litouwen begint te laat doordat doel plots 10 cm te hoog blijkt

Vreemd tafereel zondagavond in het Zwitserse Sankt-Gallen voor de WK-kwalificatiematch tussen Zwitserland en Litouwen. De opwarming voor de match was volop bezig toen Zwitsers keeperstrainer Patrick Foletti ineens merkte dat het doel waar doelman Yann Sommer zich opwarmde aan de ene kant hoger was dan de andere. Daarop werden afgevaardigden van de UEFA ingeschakeld, die het doel namaten en tot de conclusie kwamen dat het inderdaad tien centimeter te hoog was dan de 2m44 voorzien in het reglement.