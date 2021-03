Grote hinder op openbaar vervoer door staking, werkgevers boos: “Kleine kinderen”

De hinder door de nationale staking van de vakbonden ACV en ABVV is maandagochtend vrij groot bij openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en MIVB. De vakbonden eisen dat er meer opslag kan worden gegeven, maar de werkgevers reageren erg ontstemd op de staking. Volgens werkgeversorganisatie VBO is de staking “totaal wereldvreemd en bijzonder ongepast”, ondernemersorganisatie Unizo heeft het onomwonden over “kleine kinderen”.