Dagelijks 4.700 nieuwe besmettingen, sterftecijfer blijft stijgen

Tussen 19 en 25 maart waren er gemiddeld 4.705 besmettingen. Dat is 22 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. De cijfers stijgen dus nog altijd snel, maar iets minder snel. Tussen 18 en 26 maart was er bijvoorbeeld nog sprake van een stijging van 27 procent ten opzichte van een week eerder.

