Dodelijkste dag sinds staatsgreep: 114 burgers omgekomen

De staatszender had er net voor het weekend voor gewaarschuwd: wie betoogt, wordt neergeschoten. “In het hoofd of in de rug.” En kijk, een dag later – nota bene Dag van de Strijdkrachten – schoten leger en politie in Myanmar meer dan honderd burgers dood, onder wie een aantal kinderen. Daarmee was zaterdag de bloedigste dag sinds de staatsgreep van 1 februari. En terwijl de lijken naar hun graf worden gedragen en de wereld op zijn achterste poten gaat staan, houden de Myanmarese generaals somptueuze avondfeesten.