Eindelijk: schip dat Suezkanaal blokkeert, drijft na zes dagen weer

Het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal zit niet langer vast. Zondag mislukte nog een poging om het geblokkeerde containerschip Ever Given in het Suezkanaal los te maken. Volgens de maritieme dienstverlener Leth Agencies werd een nieuwe poging uitgesteld tot er voldoende sleepkracht ter plaatse is. Dat lijkt nu het geval te zijn.