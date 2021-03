Ambulance raakt zelf in de problemen tijdens interventie en botst tegen meerdere voertuigen — © KameraOne

In de straten van het Indiase Kazhakkoottam is een ambulance zelf betrokken geraakt bij een ongeval. De bestuurder moest plots uitwijken voor een tuktuk en verloor de controle over het stuur. Een botsing met meerdere voertuigen viel niet te vermijden.