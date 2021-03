‘Hulpje’ Van Hooydonck bleef volhouden nadat Van Aert op hem inpraatte: “Heb moeten doorbijten”

Wout van Aert bedankte zondag na zijn zege in Gent-Wevelgem zijn teamgenoot Nathan Van Hooydonck uitdrukkelijk. En dat was terecht. Van Hooydonck moest na de laatste beklimming van de Kemmelberg even zijn metgezellen laten rijden. Hij knokte zich echter een weg terug naar voren en speelde daarna nog een heel bepalende rol in volle finale. Hij neutraliseerde een uitval van Stefan Küng en regelde daarna het tempo in de slotkilometers richting Wevelgem.