Voor ruim 4.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd in PZ Maasland

Dilsen-Stokkem/Maaseik

Bij een verkeersactie in de PZ Maasland is zaterdag voor ruim 4.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. Twee voertuigen werden getakeld. Ook de bestuurder van een tractor kreeg een boete omdat er geen aangifte was gebeurd van de verkeersbelasting.

Bij de controle testten twee bestuurders positief op alcohol en een bestuurder bleek onder invloed van drugs aan het stuur te zitten. Een niet verzekerd voertuig werd getakeld.

Er werd bij het controle van de auto’s nog wat cannabis en een fles lachgas in beslag genomen. Vier personen kregen een coronaboete.

Andere overtredingen die werden vastgesteld waren het niet dragen van de gordel, geen inschrijvingsbewijs en het niet correct vastklikken van een kind.