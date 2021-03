Lanaken/Maasmechelen

In de PZ Lanaken/Maasmechelen is er zaterdag een actie Etoile geweest. In een auto werd 21,15 gram cannabis en 1.510 euro gevonden. Die werden in beslag genomen. Bij een huiszoeking bij de chauffeur werd niets gevonden. Er werden nog twee coronaboetes en vier onmiddellijke inningen opgesteld. In totaal werden 16 voertuigen en 35 personen gecontroleerd. mm