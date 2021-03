Sint-Truiden opent tweede fietsafhaalpunt op Stayen

Het fietsroutenetwerk leidt je van knooppunt tot knooppunt over 2000 km aan verharde, veilige en grotendeels autovrije fietspaden. Zeker in het bloesemseizoen is Sint-Truiden een geliefde bestemming voor toeristen die de prachtig bloeiende boomgaarden met de fiets willen verkennen.

“In het verleden hebben we de vraag al vaker gekregen waar mensen in de buurt terecht konden voor de huur van een fiets. Daarom hebben we beslist om dit project meet te ondersteunen en een fietsafhaalpunt in te richten. Er is een ruim aanbod gewone of elektrische fietsen, fietsen met kinderzitje, kinderfietsen of tandems. Ook verhuren we fietstassen. Bovendien zorgen we ervoor dat de fietsen ontsmet worden na gebruik en de verhuring in veilige omstandigheden gebeurt”, vertelt een fiere Marieke Höfte van Hof van Stayen.

“De voorbije jaren hebben we gemerkt dat steeds meer toeristen onze mooie streek met de fiets willen verkennen. In 2019 werden maar liefst 4073 fietsen verhuurd, waarvan de helft elektrische. In 2020 startte het toeristische seizoen wegens corona later, maar werden toch 945 fietsen verhuurd in 5 maanden tijd,” besluit schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Meer info over de verhuur van fietsen en de fietspunten vind je op www.visitsinttruiden.be (JCr)