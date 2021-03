Jonge winger van Schalke 04 is mikpunt van racisme op sociale media: “Maar Instagram doet absoluut niets”

Schalke-winger Rabbi Matondo heeft via Instagram een racistische boodschap ontvangen. Iemand stuurde hem een bericht met het woord “neger” en daarnaast meerdere emoji’s van een aap. In een reactie verwijt Matondo aan Instagram “absoluut niets te doen tegen racistisch misbruik”. “Maar mijn insta wordt wel offline gehaald als ik een filmpje post van mijn matchen”, schrijft de twintigjarige voetballer.

Schalke neemt het op Twitter op voor zijn speler. “Niet op sociale media, niet in het voetbal, niet in onze gemeenschap: er is nergens plaats voor haat en discriminatie.”

Matondo wordt door Stoke City uitgeleend aan Schalke. Zaterdag speelde hij met Wales mee in het gewonnen oefenduel tegen Mexico (1-0). Enkele dagen eerder kwam hij niet in actie tijdens het WK-kwalificatieduel tegen de Rode Duivels (3-1 verlies).