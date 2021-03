Thomas De Gendt troeft Mohoric af in slotetappe Ronde van Catalonië, Yates pakt eindzege

Na zijn tweede plaats in 2019, heeft Adam Yates nu ook de eindzege beet in de jubileumeditie van de ‘Volta a Catalunya’. De Belg Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) won wel de laatste etappe na een straf onderonsje met Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), maar de leiderstrui van de Brit van INEOS-Grenadiers kwam nooit in gevaar.

In de slotetappe van de Ronde van Catalonië kregen de renners 133 kilometer in en rond Barcelona voorgeschoteld. Veel tijd was er niet voor het peloton om rustig van de omgeving te genieten, want verschillende vluchters kozen al snel het ruime sop. Het peloton reageerde in de beginfase telkens alert, maar uiteindelijk gaf het toch zijn zege voor een vroege vlucht: eerst werd een groep met maar liefst 33 renners nog ingehaald, nadien waren er toch 32 vluchters - met onder andere de Belg Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Marc Soler (Movistar) - ribbedebie.

Thomas De Gendt trekt ten aanval en pakt ritzege

Bij de eerste beklimming van de Montjuïc schakelde De Gendt nog een versnelling hoger: samen met Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) zette hij de eerste achtervolgers op 50 seconden. Het peloton volgde op maar liefst 5 minuten.

De Montjuïc moest in totaal zes keer beklommen worden, en De Gendt toonde bergop telkens de betere benen te hebben. Maar, bij de afdaling was Mohoric steeds dat tikkeltje sneller, waardoor De Gendt ervoor moest zorgen Mohoric te lossen in één van de beklimmingen.

Intussen sloop het peloton ook dichterbij, het had nog een kleine 3 minuten achterstand op het duo voorin met nog 10 kilometer te gaan. Ook Koen Bouwman (Jumbo-Visma) duwde in de slotkilometers nog stevig op de gaspedalen, waardoor hij met een dikke minuut achterstand de eerste achtervolger was.

Intussen was wel al duidelijk dat De Gendt en Mohoric onderling zouden beslissen wie de slotetappe voor zijn rekening nam. Bij de laatste beklimming van de Montjuïc etaleerde De Gendt nog maar eens zijn uitstekende klimmersbenen, en de 34-jarige Belg liet Mohoric op vijf kilometer van de streep achter zich. De Belg wint zo op indrukwekkende wijze de slotetappe van de Ronde van Catalonië. Het is voor De Gendt al zijn vijfde etappezege in Catalonië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag slotetappe: