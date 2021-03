Limburg opnieuw in rode cijfers: aantal besmettingen stijgt met 43 procent

In Limburg is momenteel 6,9 procent van de testen positief. — © RR

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Limburg gaat opnieuw fors de hoogte in. Volgens de meest recente cijfers is het aantal gevallen met 43 procent gestegen tegenover een week eerder.

Voor de 22ste dag op rij kleurt het aantal besmettingen in onze provincie rood. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 18 tot 24 maart raakten er 2.095 Limburgers besmet, een toename met 43 procent tegenover de week voordien. Per dag zijn er nu 299 nieuwe besmettingen in onze provincie. Limburg zit daarmee bij de provincies waar het virus het meest aan kracht wint. Enkel in Namen (+52 procent), Luik (+44 procent) en Waals-Brabant (+44 procent) is de stijging nog groter. Voor het hele land is het aantal besmettingen met 27 procent gestegen tegenover de voorgaande zevendaagse periode.

Van 18 tot 24 maart werden in Limburg 32.880 coronatesten afgenomen. Daarvan testte 6,9 procent positief. Het reproductiegetal bedraagt 1,235, wat wil zeggen dat tien besmette Limburgers het virus momenteel doorgeven aan minstens twaalf anderen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen gaat in het hele land in stijgende lijn.

jom