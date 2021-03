Waarschuwingsbord in het ‘plat Zonhovens’ (op de plek waar voortdurend fietsers vallen)

‘Pakt oere frèè, lestigen drèè’ zo staat er sinds deze week te lezen. Voor wie het ‘Zonhovens’ niet zo goed begrijpt is dit de vertaling: ‘neem uw rem, lastige bocht’. Precies in die bocht zijn er op warme lentedagen immers regelmatig valpartijen. Uitbaatster Monique Deckers van het plaatselijke café ‘Eikenhof’ in dezelfde straat, krijgt vaak fietsers over de vloer die om een pleistertje vragen. Daarom vroeg de gemeente haar om advies voor een tekst op het waarschuwingsbord. En als kenner van het plaatselijke dialect had ze snel een toepasselijke waarschuwingszin uit haar mouw geschud. Die liet de gemeente op het verkeersbord drukken, dat afgelopen week door de werkmannen geplaatst werd. En voor wie de tekst toch niet zo goed begrijpt? “Die toeristen remmen hopelijk ook voldoende af, in een poging om de tekst te ontcijferen.” Hopelijk zijn er deze lente dus geen valpartijen meer in deze ‘lestigen dréé’. ‘ TR