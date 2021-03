Wereldkampioene kajak trotseert watervallen: “Kleinste fout is garantie op blessure”

Wereldkampioene kajak trotseert watervallen tot ruim 20 meter hoog: “Kleinste fout is garantie op blessure” — © Reuters

Wereldkampioene kajak Nouria Newman is niet verlegen om een straffe stunt meer of minder. Gedurende haar reis in IJsland trotseerde ze meerdere levensgevaarlijke watervallen die tot zelfs ruim 20 meter hoog waren. “Als je zelfs maar de kleinste fout maakt, leidt dat vrijwel zeker tot een blessure”, vertelde de dame.(kmlo)

Gelukkig waren incident niet aan de orde. Elke vrije val waar Newman zich aan waagde, verliep zonder problemen. “Watervallen trotseren is iets heel speciaal”, vervolgde ze. “In tegenstelling tot bij een rivier duurt dit maar enkele seconden, maar die zijn wel erg intens.”