Cristiano Ronaldo reageert nadat hij nog voor affluiten woest het verliet na onterecht afgekeurd doelpunt

Servië-Portugal eindigde zaterdagavond op 2-2, maar bij Portugal waren ze na afloop woest. In de 93ste minuut trapte Cristiano Ronaldo immers de 2-3 net over de doellijn, maar scheidsrechter Danny Makkelie en zijn grensrechter hadden dat niet zo gezien. Door het ontbreken van doellijntechnologie en een VAR was er ook geen kans om de treffer alsnog goed te keuren. Ronaldo kreeg nog geel voor protest, stapte nadien van het veld en gooide woest zijn aanvoerdersband tegen het gras.