Romelu Lukaku was zaterdagavond met zijn doelpunt weer van levensbelang voor de Rode Duivels. Voor de spits van Inter was het al zijn 59ste goal voor de nationale ploeg, en daarmee komt hij in een zeer fraai rijtje terecht. Lukaku staat daardoor immers in de top tien van Europese spitsen die het meest voor hun nationale ploegen gescoord hebben.