Bondscoach Joachim Löw maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van Leon Goretzka en Leroy Sané in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van de Duitse nationale ploeg tegen Roemenië van zondag. Ook Niklas Süle zal niet kunnen spelen. “Goretzka heeft last van zijn kuit”, zei Löw op een persconferentie van de Duitse voetbalbond, zaterdag voor de laatste training in de Arena Na?ional? in Boekarest.