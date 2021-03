Buizerd vergiftigd door brok vlees: “Pas op met huisdieren tijdens het wandelen”

SINT-TRUIDEN

In de omgeving van Velm heeft een natuurwandelaar een dode buizerd aangetroffen. De vogel was vergiftigd en had nog een stuk vlees in de bek. Volgens Stefan Carolus van Natuurpunt is het een jaarlijks terugkerend fenomeen. “De giftige vleesballen zijn niet alleen gevaarlijk voor roofvogels, maar doden ook vossen, dassen en marterachtigen. Baasjes moeten goed opletten tijdens het wandelen, want ook huisdieren zoals honden en katten lopen ernstig gevaar,” zegt Carolus.