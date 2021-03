Anuna De Wever heeft kritiek op aflevering rond transseksualiteit van ‘Kat Zonder Grenzen’

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Wever postte op Twitter een filmpje van Stefaan Degand, Lize Ferryn, Herman Brusselmans en seksuologe Lotte Vanwezemael. Volgens het concept van het programma ‘Kat Zonder Grenzen’ bespreken BV’s in een panel een bepaald thema rond seksualiteit. In die welbepaalde aflevering ging het onder meer over transgenders en over het gebruik van non-binaire voornaamwoorden. Zo hebben sommige personen het liever dat je hen aanspreekt met hun of die, in plaats van hij of zij, omdat ze zich man noch vrouw voelen.

In het filmpje is te zien hoe Herman Brusselmans zegt: “Als je naar Bo Van Spilbeeck kijkt, dan denk je ook: ‘Oei’.” Brusselmans had het ook over een ‘modeverschijnsel.’: “Maar ik moet op mijn woorden letten.”

Dat schoot bij De Wever in het verkeerde keelgat: “In #Katzondergrenzen werd er gespot met non-binaire voornaamwoorden en transgenders. Het is écht al moeilijk genoeg om in deze wereld te leven als je niet in een van de 2 vakjes M/V hoort. Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel”, schreef De Wever, die zich twee jaar geleden als nonbinair omschreef in een interview met De Morgen.