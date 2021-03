Drone filmt ’s nachts uitbarsting vulkaan, en dat levert nog indrukwekkender beeld op dan overdag

De uitbarsting van een vulkaan is vrijwel altijd een garantie op prachtig materiaal. Maar de beelden die de Litouwer Vilius Petrikas met zijn drone kon vastleggen, gaan nog een stap verder. Met behulp van zijn drone kon hij ’s nachts de uitbarsting van de Fagradalsfjall-vulkaan in IJsland filmen, met indrukwekkend resultaat.

Het gaat om de eerste uitbarsting op het schiereiland Reykjanes in meer dan 800 jaar. “Van zodra ik de uitbarsting te zien kreeg, was ik sprakeloos”, vertelde de cameraman. “Ik kan nog steeds niet geloven wat ik heb gezien. Aan de hand van de beelden wil ik mensen de schoonheid van onze planeet tonen, en hoe levendig die in werkelijkheid is.”(kmlo)