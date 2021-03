Opperviroloog Peter Piot: “We gaan nog uitbraken krijgen, misschien wel elke winter”

Lang voor sprake was van Marc Van Ranst was er Peter Piot. Opperviroloog, medeontdekker van het ebolavirus, leermeester van heel wat huidige corona-experts. Van de jaren zeventig tot negentig resideerde hij in Berchem. Tot hij naar het Zwitserse Genève geroepen werd om de wereldwijde strijd tegen aids te leiden als hoofd van UNAIDS. Sinds 2009 verricht hij onderzoek in Londen naar dat wat ons al een jaar treitert: infectieziekten.